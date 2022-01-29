В штате Луизиана готовятся к приближению шторма Салли

11:30 13 Сентябрь Киев, Украина

В очередной раз штат Луизиана подвергается разрушительной силе урагана. Не прошел месяц после предыдущего урагана, как на штат надвигается новый шторм Салли. В связи с этим, губернатор штата Джон Бэл Эдвардс объявил о введении режима чрезвычайного положения. Об этом он заявил в Twitter в воскресенье, 13 сентября.

Как прогнозируют синоптики, шторм усилится до урагана, который может затронуть Луизиану уже в понедельник утром.

Напомним, что ранее в Луизиане ураган вызвал пожар на химзаводе. На химическом заводе из-за урагана Лаура на юго-западе Луизианы произошла утечка хлора и возник пожар.

Также сообщалось, что число жертв прошедшего шторма Лаура достигло шести человек. Ударивший по территории США ураган Лаура может стать самым разрушительным за последние несколько лет - ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигала 240 км/ч.