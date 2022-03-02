В штабе ООС сообщили о 10 нарушениях режима тишины со стороны РФ

За минувшие сутки российские оккупанты 10 раз нарушили режим тишины - это обстрелы украинских позиций, дистанционное минирование и пролет российского беспилотника. Обошлось без жертв.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем, а возле населенного пункта Шумы - из минометов 82-мм калибра.
В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям наших воинов.
Неподалеку от Авдеевки противник применил в направлении позиций украинских защитников автоматические станковые гранатометы, а возле Майорска два раза - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Золотое-4 враг осуществил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Кроме того, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
Как отметили в штабе, используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-центре ООС.
Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-мм калибра и гранатометов различных систем, а возле населенного пункта Шумы - из минометов 82-мм калибра.
В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям наших воинов.
Неподалеку от Авдеевки противник применил в направлении позиций украинских защитников автоматические станковые гранатометы, а возле Майорска два раза - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Золотое-4 враг осуществил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Кроме того, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
Как отметили в штабе, используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в пресс-центре ООС.
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