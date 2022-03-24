В штабе ООС сообщили о 12 обстрелах и гибели одного украинского бойца

25 июня под Песками от полученных многочисленных ранений скончался боец ВСУ. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 12 нарушений прекращения огня со строны России.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС 26 июня.
В районе Водяного на Приазовье позиции Объединенных сил были трижды обстреляны из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 по украинским военным вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.
У Майорска по украинским позициям вели огонь со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра 26 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Пески по позициям военнослужащих дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Украинские военные отвечали на обстрелы, подчеркнули в штабе ООС.
В районе Водяного на Приазовье позиции Объединенных сил были трижды обстреляны из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 по украинским военным вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - говорится в сообщении.
У Майорска по украинским позициям вели огонь со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенных пунктов Екатериновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра 26 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Пески по позициям военнослужащих дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Украинские военные отвечали на обстрелы, подчеркнули в штабе ООС.
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