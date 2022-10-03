В школах Мариуполя обязали рассказывать детям, что город "всегда был" российским

09:40 03 октября Киев, Украина

В мариупольских школах призывали учителей рассказывать детям, что Мариуполь якобы "всегда был" российским городом.



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал полный текст "рекомендаций" для учителей в своем Telegram-канале.

"...Во всех школах обязали учителей провести классное время «разговоры о важном». Детям всех возрастов должны рассказать, что Мариуполь "всегда был россией", - рассказал мэр.



Учителя должны утверждать, что референдум о независимости Украины в 1991 году был "незаконным", хоть его и признали во всем мире. В то время, как недавний «референдум» на самом деле "законный" и лишь "проклятый Запад не признает" его.