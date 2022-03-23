В Шевченковском районе столицы горит пятиэтажка

Около полудня сотрудники ГСЧС получили экстренный сигнал о клубах дыма, которыми наполнено пятиэтажное жилое здание в Шевченковском районе. В ликвидации очага возгарания участвовало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"24 июня, в 12:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Липинского, 10 в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.
По прибытию на место пожара было установлено, что в доме наблюдается задымление с 5 по 1 этажи. Пожарные приступили к эвакуации людей и поиску очага пожара.
Возгорание произошло на мансардном этаже дома. В 14:10 пожар локализован на площади 120 кв. м. В тушении задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.
"24 июня, в 12:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Липинского, 10 в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.
По прибытию на место пожара было установлено, что в доме наблюдается задымление с 5 по 1 этажи. Пожарные приступили к эвакуации людей и поиску очага пожара.
Возгорание произошло на мансардном этаже дома. В 14:10 пожар локализован на площади 120 кв. м. В тушении задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии