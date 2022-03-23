В Шевченковском районе столицы горит пятиэтажка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.По прибытию на место пожара было установлено, что в доме наблюдается задымление с 5 по 1 этажи. Пожарные приступили к эвакуации людей и поиску очага пожара.Возгорание произошло на мансардном этаже дома. В 14:10 пожар локализован на площади 120 кв. м. В тушении задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.