В Северодонецке падают разрушенные многоэтажки

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



В поврежденных домах находиться крайне опасно, но там продолжают жить люди.

"Оставшиеся живут в уцелевших квартирах, некоторые - в подъездах и подвалах. Но там очень опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она может в любой момент упасть. Как недавно это произошло с домом по улице Партизанской в Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня. Рядом проходили люди. Находился ли кто внутри - точно неизвестно. В то время пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о "счастливой жизни" жителей Луганщины, те погибают под обломками необследованных многоэтажек", - отметил Сергей Гайдай.