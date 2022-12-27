В Северодонецке оккупанты режут на металлолом завод "Азот" и грабят квартиры местных

15:10 27 декабря Киев, Украина





Об этом рассказал председатель Северодонецкой РГА Роман Власенко.



До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, гражданских в городе оставалось около 7-8 тысяч.



Завод Азот, о разграблении которого рассказал Власенко, является не только одним из крупнейших в Украине производителей аммиака, но и служил как укрытие от обстрелов - в свое время там скрывалось более полутысячи гражданских. Теперь оборудование предприятия россияне вывозят как металлолом.



Усилилось и Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области российские военные продолжают мародерить, в частности обворовывают социальную инфраструктуру, а также шахты и завод Азот.Об этом рассказал председатель Северодонецкой РГА Роман Власенко.До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, гражданских в городе оставалось около 7-8 тысяч.Завод Азот, о разграблении которого рассказал Власенко, является не только одним из крупнейших в Украине производителей аммиака, но и служил как укрытие от обстрелов - в свое время там скрывалось более полутысячи гражданских. Теперь оборудование предприятия россияне вывозят как металлолом.Усилилось и мародерство квартир. Под предлогом замены окон и радиаторов оккупанты грабят те квартиры, которые до сих пор были закрыты.

По словам Власенко, также ежедневно растет список квартир, которые россияне планируют "реквизировать", если владельцы не обратятся к ним.