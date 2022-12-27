В Северодонецке оккупанты режут на металлолом завод "Азот" и грабят квартиры местных

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области российские военные продолжают мародерить, в частности обворовывают социальную инфраструктуру, а также шахты и завод Азот.
Об этом рассказал председатель Северодонецкой РГА Роман Власенко.
До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, гражданских в городе оставалось около 7-8 тысяч.
Завод Азот, о разграблении которого рассказал Власенко, является не только одним из крупнейших в Украине производителей аммиака, но и служил как укрытие от обстрелов - в свое время там скрывалось более полутысячи гражданских. Теперь оборудование предприятия россияне вывозят как металлолом.
Усилилось и мародерство квартир. Под предлогом замены окон и радиаторов оккупанты грабят те квартиры, которые до сих пор были закрыты.
Об этом рассказал председатель Северодонецкой РГА Роман Власенко.
До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, гражданских в городе оставалось около 7-8 тысяч.
Завод Азот, о разграблении которого рассказал Власенко, является не только одним из крупнейших в Украине производителей аммиака, но и служил как укрытие от обстрелов - в свое время там скрывалось более полутысячи гражданских. Теперь оборудование предприятия россияне вывозят как металлолом.
Усилилось и мародерство квартир. Под предлогом замены окон и радиаторов оккупанты грабят те квартиры, которые до сих пор были закрыты.
По словам Власенко, также ежедневно растет список квартир, которые россияне планируют "реквизировать", если владельцы не обратятся к ним.
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