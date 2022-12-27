В Северодонецке оккупанты режут на металлолом завод "Азот" и грабят квартиры местных

15:10 27 декабря Киев, Украина

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области российские военные продолжают мародерить, в частности обворовывают социальную инфраструктуру, а также шахты и завод Азот.

Об этом рассказал председатель Северодонецкой РГА Роман Власенко.

До начала полномасштабного российского вторжения в Северодонецке проживало более 100 тысяч человек, однако в мае их количество власти оценивали в 15 тысяч. Летом, когда ВСУ получили приказ отойти, гражданских в городе оставалось около 7-8 тысяч.

Завод Азот, о разграблении которого рассказал Власенко, является не только одним из крупнейших в Украине производителей аммиака, но и служил как укрытие от обстрелов - в свое время там скрывалось более полутысячи гражданских. Теперь оборудование предприятия россияне вывозят как металлолом.

Усилилось и мародерство квартир. Под предлогом замены окон и радиаторов оккупанты грабят те квартиры, которые до сих пор были закрыты.
По словам Власенко, также ежедневно растет список квартир, которые россияне планируют "реквизировать", если владельцы не обратятся к ним.
"Раньше это было 20-30 квартир в неделю, сейчас это уже до сотни квартир, туда заселяют либо военных, либо людей из полностью разрушенных городов", - добавил чиновник.