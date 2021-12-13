В Северодонецке горит полигон твердых бытовых отходов

17:07 10 Июль Киев, Украина

Лесные пожары в Луганской области стали причиной возгорания свалки твердых бытовых отходов в Северодонецке



Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецком городском совете.



Отмечается, что полигон в целом обеспечен противопожарными средствами и необходимой емкостью воды. Однако 7 июля из-за лесных пожаров персонал полигона эвакуировали.

«Вернувшись, рабочие увидели, что отходы загорелись на значительной площади полигона. Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города», – сообщили в горсовете.

В связи с этим чиновники обратились к руководству Луганской ВЦА оказать помощь в тушении пожара на полигоне.