В Северодонецке горит полигон твердых бытовых отходов

Лесные пожары в Луганской области стали причиной возгорания свалки твердых бытовых отходов в Северодонецке.
Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецком городском совете.
Отмечается, что полигон в целом обеспечен противопожарными средствами и необходимой емкостью воды. Однако 7 июля из-за лесных пожаров персонал полигона эвакуировали.
В связи с этим чиновники обратились к руководству Луганской ВЦА оказать помощь в тушении пожара на полигоне.
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