В сергеевском санатории у 30 детей диагностировали гастроэнтероколит

18:17 08 Июнь Киев, Украина

В одном из санаториев пгт Сергеевка под Одессой у 30 детей медики диагностировали гастроэнтероколит. На данный момент здоровью детей ничего не угрожает.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья во вторник, 8 июня.



Указано, что дети жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39С.



Среди заболевших – 17 детей с ходом болезни средней тяжести, шесть из них госпитализированы (уже выписали). Остальные 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе заведения под наблюдением медицинского работника.



После этого начали эпидемиологическое расследование – отобрали пробы пищевых продуктов на патогенную микрофлору, пробы сырья и питьевой воды, смывы с объектов внешней среды.



Также проведено обследование работников пищеблока и контактных детей. Проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях учреждения.



Эпидрасследование установило, что причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории заведения.