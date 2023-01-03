В селе под Киевом шесть человек отравились угарным газом

Семья из шести человек отравились угарным газом в селе Горенка под Киевом. Об этом сообщает полиция Киевщины.
Во время новогодних праздников правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что к медикам обратилась семья с отравлением угарным газом. Среди пострадавших - четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет, их госпитализировали в Охматдет. Жизни и здоровью всех членов семьи ничего не угрожает. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что утечка газа произошла в связи с неисправностью дымоотвода отопительной системы, - говорится в сообщении полиции.
Полиция Киевщины призывает вовремя производить обслуживание и проверку все.
Во время новогодних праздников правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что к медикам обратилась семья с отравлением угарным газом. Среди пострадавших - четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет, их госпитализировали в Охматдет. Жизни и здоровью всех членов семьи ничего не угрожает. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что утечка газа произошла в связи с неисправностью дымоотвода отопительной системы, - говорится в сообщении полиции.
Полиция Киевщины призывает вовремя производить обслуживание и проверку все.
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