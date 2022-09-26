В селе Липцы в Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну пыточную россиян

Оперативники обнаружили место незаконного содержания людей в недавно освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области. Пыточная, которую захватчики называли "подвалом", была обустроена в помещении, где размещалась так называемая "народная милиция лнр".
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Боевики так называемой "лнр" и российские военные незаконно арестовали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с оккупантами.
По информации СБУ, россияне применяли к заключенным жестокую пытку, после чего насильно вывозили их на территорию рф.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением.
Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут впоследствии переданы Международному уголовному суду в Гааге.
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