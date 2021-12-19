В селах возле линии столкновения фиксируют стихийные захоронения гражданских

С 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей сотрудники общественной организации "Подснежник" зафиксировали более 10 фактов ненадлежащего захоронения в населенных пунктах вблизи линии разграничения.
Об этом рассказал эксперт по вопросам адвокации ОО "Подснежник" Игорь Сосонский .
Фиксировать захоронения волонтеры начали еще в 2014 году, когда на Донбассе велись активные боевые действия. Однако по сей день, по словам Сосонского, от родных поступают сообщения о подобных случаях. К примеру, в селе Старомарьевка жители похоронили на местном кладбище мужчину, погибшего в собственном доме в результате пожара. Оформить должным образом документы по поводу смерти не удалось.
Об этом рассказал эксперт по вопросам адвокации ОО "Подснежник" Игорь Сосонский .
Фиксировать захоронения волонтеры начали еще в 2014 году, когда на Донбассе велись активные боевые действия. Однако по сей день, по словам Сосонского, от родных поступают сообщения о подобных случаях. К примеру, в селе Старомарьевка жители похоронили на местном кладбище мужчину, погибшего в собственном доме в результате пожара. Оформить должным образом документы по поводу смерти не удалось.
Похоронами людей, умирающих на территории вдоль линии разграничения из-за обломков попавших в дом снарядов или из-за мин, обычно занимаются неравнодушные.
Был случай в Песках, когда мужчину похоронили возле многоквартирного дома. Осенью кто-то топил печку, чтобы согреться, и мужчина умер от угарного газа. Его не смогли вывезти, и не в чем было похоронить. Кто-то взял какие-то доски и закопали возле подъезда, поставили крестик”, – рассказывает уроженка поселка Пески и работница “Подснежники” Людмила Ведькал .
По словам Ведькал, это не единственный случай в поселке, о котором известно волонтерам. Также они знают о стихийных захоронениях, вероятно, шести человек на дороге поблизости.
Был случай в Песках, когда мужчину похоронили возле многоквартирного дома. Осенью кто-то топил печку, чтобы согреться, и мужчина умер от угарного газа. Его не смогли вывезти, и не в чем было похоронить. Кто-то взял какие-то доски и закопали возле подъезда, поставили крестик”, – рассказывает уроженка поселка Пески и работница “Подснежники” Людмила Ведькал .
По словам Ведькал, это не единственный случай в поселке, о котором известно волонтерам. Также они знают о стихийных захоронениях, вероятно, шести человек на дороге поблизости.
Начальник гуманитарного центра “Подснежник” в Авдеевке Родион Лебедев говорит, что случаи ненадлежащего захоронения случались не только в отдаленных населенных пунктах, но и в городах: “В Авдеевке – городе, где работали местные органы власти, все равно таких людей находим. Знаем о случаях, когда люди лежат до сих пор без документов и не захоронены”.
В то же время, по словам Сосновского, надлежащее захоронение и установление фактов смерти людей на линии разграничения на подконтрольной правительству территории – это обязанность государства.
В то же время, по словам Сосновского, надлежащее захоронение и установление фактов смерти людей на линии разграничения на подконтрольной правительству территории – это обязанность государства.
Неустановление фактов смерти приводит к нарушению прав родных, которые к тому же не могут посетить могилы погибших. В ОО "Подснежник" подчеркивают, что обращались в профильные министерства с идеей создания специальной комиссии, которая бы регулировала вопросы поиска и установления подобных мест. Родственники людей, похороненных там, могли бы по замыслу соблюдать благодаря работе комиссии документы и в дальнейшем решать вопросы наследия и захоронения.
Начальник гуманитарного центра “Подснежник” Лебедев вспоминает о случае, когда родственники получили в суде подтверждение смерти близкого человека, которого похоронили неправильно.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии