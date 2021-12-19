В селах возле линии столкновения фиксируют стихийные захоронения гражданских

07:20 09 Декабрь Киев, Украина





Об этом рассказал эксперт по вопросам адвокации ОО "Подснежник" Игорь Сосонский .



Фиксировать захоронения волонтеры начали еще в 2014 году, когда на С 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей сотрудники общественной организации "Подснежник" зафиксировали более 10 фактов ненадлежащего захоронения в населенных пунктах вблизи линии разграничения.Об этом рассказал эксперт по вопросам адвокации ОО "Подснежник" Игорь Сосонский .Фиксировать захоронения волонтеры начали еще в 2014 году, когда на Донбассе велись активные боевые действия. Однако по сей день, по словам Сосонского, от родных поступают сообщения о подобных случаях. К примеру, в селе Старомарьевка жители похоронили на местном кладбище мужчину, погибшего в собственном доме в результате пожара. Оформить должным образом документы по поводу смерти не удалось.

"Это населенный пункт с ограниченным доступом. Органы местных властей там не работают, органы экстренной службы не заезжают”, – рассказывает Сосонский

Похоронами людей, умирающих на территории вдоль линии разграничения из-за обломков попавших в дом снарядов или из-за мин, обычно занимаются неравнодушные.



Был случай в Песках, когда мужчину похоронили возле многоквартирного дома. Осенью кто-то топил печку, чтобы согреться, и мужчина умер от угарного газа. Его не смогли вывезти, и не в чем было похоронить. Кто-то взял какие-то доски и закопали возле подъезда, поставили крестик”, – рассказывает уроженка поселка Пески и работница “Подснежники” Людмила Ведькал .



По словам Ведькал, это не единственный случай в поселке, о котором известно волонтерам. Также они знают о стихийных захоронениях, вероятно, шести человек на дороге поблизости.

“О нем мы узнали от военнослужащего, увидевшего, что по дороге собаки таскают части тела. Вероятно, там шесть человек. Их похоронили... ну, присыпали землей, чтобы собаки не растягивали. Идентифицировали удалось только одного мужчину, который имел паспорт в пиджаке. Пройти туда нельзя, потому что эта часть простреливается”, – рассказывает она.

Начальник гуманитарного центра “Подснежник” в Авдеевке Родион Лебедев говорит, что случаи ненадлежащего захоронения случались не только в отдаленных населенных пунктах, но и в городах: “В Авдеевке – городе, где работали местные органы власти, все равно таких людей находим. Знаем о случаях, когда люди лежат до сих пор без документов и не захоронены”.



В то же время, по словам Сосновского, надлежащее захоронение и установление фактов смерти людей на линии разграничения на подконтрольной правительству территории – это обязанность государства.

"Украина ратифицировала некоторые Женевские конвенции, и, согласно протоколу конвенции от 1949 года, на государство возложена обязанность безотлагательно принимать все возможные меры для розыска умерших и захоронения их должным образом. Это касается не только военнослужащих и комбатантов, но и лиц, погибших в результате военных действий или естественной смерти», – говорит он.

Неустановление фактов смерти приводит к нарушению прав родных, которые к тому же не могут посетить могилы погибших. В ОО "Подснежник" подчеркивают, что обращались в профильные министерства с идеей создания специальной комиссии, которая бы регулировала вопросы поиска и установления подобных мест. Родственники людей, похороненных там, могли бы по замыслу соблюдать благодаря работе комиссии документы и в дальнейшем решать вопросы наследия и захоронения.

“На сегодняшний день мы получили письмо от Министерства развития общин и территории Украины, которым нам предложено устанавливать факт смерти через суд. Хочу отметить, что установление факта смерти через суд – тяжелая и затянутая процедура. Это труднее, чем установление этого факта в административном порядке органами местной власти», – подчеркивает Сосонский.

Начальник гуманитарного центра “Подснежник” Лебедев вспоминает о случае, когда родственники получили в суде подтверждение смерти близкого человека, которого похоронили неправильно.