В СБУ провели операцию по инсценировке убийства и задержанию заказчика

18:53 31 Август Киев, Украина





СБУ провели спецоперацию по предотвращению преступления, было инценировано убийство и задержан заказчик.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имеющей некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов США, добавили в СБУ.

"Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении", - указали в спецслужбе.

Сотрудники СБУ, как указано, задержали заказчика в Одессе согласно ст. 208 УПК Украины сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.



В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.