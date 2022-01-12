В СБУ провели операцию по инсценировке убийства и задержанию заказчика

В СБУ провели спецоперацию по предотвращению преступления, было инценировано убийство и задержан заказчик.
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов США, добавили в СБУ.
Сотрудники СБУ, как указано, задержали заказчика в Одессе согласно ст. 208 УПК Украины сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.
В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
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