В СБУ подвели итоги работы за первый квартал: осуждено более 80 человек

13:40 13 Апрель Киев, Украина

На начало апреля благодаря оперативному реагированию сотрудников СБУ вступили в силу более 80 обвинительных приговоров за преступления против основ национальной безопасности Украины.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Кроме того, сотрудники Службы прекратили деятельность "частной военной компании", в состав которой входило более 150 человек, а также провели ряд громких задержаний. Уголовное расследование этих дел продолжается.



В частности, СБУ задержала главаря незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР", члены которой совершили ряд особо тяжких преступлений против мирного населения. Боевику уже сообщено о подозрении по ст. 110,113, 258-3 Уголовного кодекса Украины.