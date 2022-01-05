В САП назвали причины приостановки "янтарного дела"

08:04 05 Январь Киев, Украина





По словам Грищука, сейчас это дело, имеющее 111 томов и по которому проходят 44 свидетеля, слушается по судам уже более трех лет, в нем проходит шесть подозреваемых, у которых есть восемь адвокатов. Исполняющий обязанности главы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук считает «янтарное дело» экснардепа Борислава Розенблата, которое еще в 2017 году прокуроры САП направили в суд, «печальной историей».По словам Грищука, сейчас это дело, имеющее 111 томов и по которому проходят 44 свидетеля, слушается по судам уже более трех лет, в нем проходит шесть подозреваемых, у которых есть восемь адвокатов.

«Мы еще в октябре 2018 года ее направили в Голосеевский районный суд Киева, затем она была передана в Высший антикоррупционный суд, где слушается уже более двух лет. Каждый раз на заседание кто-то не приходит или болеет, но прокуроры присутствуют всегда. Где-то два десятка заседаний было за два года, и трудно спрогнозировать, сколько еще это будет продолжаться. Из-за несовершенства законодательства и без участия представителей стороны защиты мы не можем это дело нормально рассматривать», – отметил Грищук.

Руководитель САП добавил, что по трем лицам, обвиняемым в нетяжких преступлениях по этому делу, уже завершаются сроки давности, и это может быть основанием для закрытия производств по ним.



Напомним, в 2019 году Розенблат заявил, что выиграл суд по «янтарному делу» .



Как сообщалось, 19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к требованию и получению неправомерной выгоды в сумме более $300 тыс. при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление было совершено с участием народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.



11 июля 2017 г. Верховная Рада удовлетворила соответствующие представления руководителя САП Назара Холодницкого и дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.



Следствие установило, что средства получены подозреваемыми для обеспечения подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонадра Украины, органов местного самоуправления с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.



5 октября 2018 прокуроры САП направили обвинительный акт по этому делу в Голосеевский районный суд.