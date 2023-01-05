В Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе

В результате пожара в производственном здании завода Беларусь-МТЗ в российском Санкт-Петербурге, погибли как минимум два человека.
Об этом, ссылаясь на главное управление МЧС рф по Санкт-Петербургу, сообщает российское провластное издание в четверг, 5 января.
Сообщение о возгорании поступило в 10:16 (по киевскому времени). Пожарные установили, что горит дом 104 на Пулковском шоссе - трехэтажное производственное здание 12 на 45 метров.
Согласно информации российского ведомства, в здании "загорелась обстановка" на площади 420 кв. м.
По информации местных СМИ, пожар на территории завода ликвидирован.
Об этом, ссылаясь на главное управление МЧС рф по Санкт-Петербургу, сообщает российское провластное издание в четверг, 5 января.
Сообщение о возгорании поступило в 10:16 (по киевскому времени). Пожарные установили, что горит дом 104 на Пулковском шоссе - трехэтажное производственное здание 12 на 45 метров.
Согласно информации российского ведомства, в здании "загорелась обстановка" на площади 420 кв. м.
По информации местных СМИ, пожар на территории завода ликвидирован.
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