В Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе

17:11 05 января Киев, Украина

В результате пожара в производственном здании завода Беларусь-МТЗ в российском Санкт-Петербурге, погибли как минимум два человека.

Об этом, ссылаясь на главное управление МЧС рф по Санкт-Петербургу, сообщает российское провластное издание в четверг, 5 января.

Сообщение о возгорании поступило в 10:16 (по киевскому времени). Пожарные установили, что горит дом 104 на Пулковском шоссе - трехэтажное производственное здание 12 на 45 метров.

Согласно информации российского ведомства, в здании "загорелась обстановка" на площади 420 кв. м.

По информации местных СМИ, пожар на территории завода ликвидирован.