В Самборе чиновникам военкомата предъявили обвинения в пытках - ГБР

19:00 20 сентября Киев, Украина

Заместителю начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и сбора призывников, а также военнослужащему-водителю этого отдела были предъявлены обвинения в совершении пыток и незаконном лишении свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

По информации, чиновники незаконно удерживали и подвергали пыткам двух мужчин, жителей Харькова и Кривого Рога, которые попытались незаконно пересечь государственную границу в направлении Польши.

Оба мужчины были задержаны пограничниками, составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы, и они были доставлены в военкомат для последующей регистрации в воинском учете.
 
"В военкомате сотрудники пытались заставить обоих мужчин добровольно пройти военно-врачебную комиссию с целью дальнейшей мобилизации, но они не соглашались. Один из пострадавших был удерживаем в помещении военкомата в течение 10 дней, а второй - в течение семи", - говорится в сообщении.