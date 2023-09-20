В Самборе чиновникам военкомата предъявили обвинения в пытках - ГБР

Заместителю начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и сбора призывников, а также военнослужащему-водителю этого отдела были предъявлены обвинения в совершении пыток и незаконном лишении свободы.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
По информации, чиновники незаконно удерживали и подвергали пыткам двух мужчин, жителей Харькова и Кривого Рога, которые попытались незаконно пересечь государственную границу в направлении Польши.
Оба мужчины были задержаны пограничниками, составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы, и они были доставлены в военкомат для последующей регистрации в воинском учете.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
По информации, чиновники незаконно удерживали и подвергали пыткам двух мужчин, жителей Харькова и Кривого Рога, которые попытались незаконно пересечь государственную границу в направлении Польши.
Оба мужчины были задержаны пограничниками, составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы, и они были доставлены в военкомат для последующей регистрации в воинском учете.
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