В Сальвадоре во время тренировки серфингистку убила молния

12:54 21 Март Киев, Украина

Ослепительное мгновение остановило жизнь молодой спортсменки. В Сальвадоре серфингистку Кэтрин Диас Эрнандес смертельно поразила вспышка молнии. Как сообщило сегодня агенство Аssociated Рress, момент удара молнии настиг 22-летнюю спортсменку во время тренировки на воде. Трагический случай произошел в пятницу на местном пляже Эль-Тунко.

Она была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая в стране крупному турниру, который будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Ранее сообщалось, что молния убила женщину во время забега в итальянских Альпах. Разряд попал в 45-летнюю гражданку Норвегии.

Также стало известно, что в Швейцарии молния поразила 14 юных футболистов.