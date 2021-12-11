В Сальвадоре во время тренировки серфингистку убила молния

Ослепительное мгновение остановило жизнь молодой спортсменки. В Сальвадоре серфингистку Кэтрин Диас Эрнандес смертельно поразила вспышка молнии. Как сообщило сегодня агенство Аssociated Рress, момент удара молнии настиг 22-летнюю спортсменку во время тренировки на воде. Трагический случай произошел в пятницу на местном пляже Эль-Тунко.
Она была сестрой президента Федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к предстоящему в конце мая в стране крупному турниру, который будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.
Ранее сообщалось, что молния убила женщину во время забега в итальянских Альпах. Разряд попал в 45-летнюю гражданку Норвегии.
Также стало известно, что в Швейцарии молния поразила 14 юных футболистов.
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