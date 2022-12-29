В ряде крупных городов Украины прозвучали взрывы

10:41 29 декабря Киев, Украина





Утром 29 декабря россия начала новую массированную ракетную атаку, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Львове.



Так, мэр Киеве Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в столице.



Как уточнили в Киевской городской военной администрации, обломки российской ракеты повредили дома в Дарницком районе, также пострадало предприятие в Голосеевском. Из-за обстрелов россии по всей территории Украины в Киеве зафиксировано повреждения от осколков ракет, в Харькове есть "прилет", а 90% Львова без света.Утром 29 декабря россия начала новую массированную ракетную атаку, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Львове.Так, мэр Киеве Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в столице.Как уточнили в Киевской городской военной администрации, обломки российской ракеты повредили дома в Дарницком районе, также пострадало предприятие в Голосеевском.

"Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Ситуация по поводу пострадавших уточняется.", - говорится в сообщении КГВА.



Городской голова Харькова информировал о серии взрывов и "прилетах" в областном центре.

"Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - написал он в Telegram.



О взрывах во Львове сообщил мэр Андрей Садовой.