В ряде крупных городов Украины прозвучали взрывы

Из-за обстрелов россии по всей территории Украины в Киеве зафиксировано повреждения от осколков ракет, в Харькове есть "прилет", а 90% Львова без света.
Утром 29 декабря россия начала новую массированную ракетную атаку, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Львове.
Так, мэр Киеве Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в столице.
Как уточнили в Киевской городской военной администрации, обломки российской ракеты повредили дома в Дарницком районе, также пострадало предприятие в Голосеевском.
Утром 29 декабря россия начала новую массированную ракетную атаку, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Львове.
Так, мэр Киеве Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в столице.
Как уточнили в Киевской городской военной администрации, обломки российской ракеты повредили дома в Дарницком районе, также пострадало предприятие в Голосеевском.
Городской голова Харькова информировал о серии взрывов и "прилетах" в областном центре.
О взрывах во Львове сообщил мэр Андрей Садовой.
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