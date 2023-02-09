В рядах "Укрзализныци" разоблачен агент рф

12:47 09 февраля Киев, Украина

Служба безопасности разоблачила коллаборанта в рядах "Укрзализныци", который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву.



Об этом сообщило ведомство Службы безопасности Украины.

"Российским агентом оказался действующий чиновник регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба рф привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения. В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях",- говорится в сообщении.