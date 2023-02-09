В рядах "Укрзализныци" разоблачен агент рф

Служба безопасности разоблачила коллаборанта в рядах "Укрзализныци", который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву.
Об этом сообщило ведомство Службы безопасности Украины.
Об этом сообщило ведомство Службы безопасности Украины.
Мужчина находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который координировал его деятельность.
Оккупантов интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Также вражеский соратник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.
Сообщается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно разоблачили российского агента, которого задержали в Чернигове. У мужчины обнаружили смартфоны с перепиской с представителем ФСБ. Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Оккупантов интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Также вражеский соратник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.
Сообщается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно разоблачили российского агента, которого задержали в Чернигове. У мужчины обнаружили смартфоны с перепиской с представителем ФСБ. Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит наказание - до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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