В ряд украинских дипучреждений в мире неизвестные отправили окровавленные свертки с глазами животных

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что после теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные посылки.
Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.
Украинская сторона взаимодействует с стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.
По поручению Дмитрия Кулебы, все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии