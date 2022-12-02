В ряд украинских дипучреждений в мире неизвестные отправили окровавленные свертки с глазами животных

14:01 02 декабря Киев, Украина

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что после теракт а в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные посылки.

"В свертках находились глаза животных. Сами свертки были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания", — сообщил дипломат.

Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.

"Имеем основания считать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинская сторона взаимодействует с стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.



По поручению Дмитрия Кулебы, все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.