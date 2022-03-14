В Румынии упал беспилотник РФ

Дрон нашли в румынском муниципалитете Думитра, чуть более 100 километров к югу от границы Украины, сообщают румынские СМИ.
Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд сообщил, что неизвестный дрон приземлился у его дома.
Пресс-секретарь местной полиции заявил, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это что-то военный дрон или связанный с войной аппарат.
Однако, согласно изображениям, публикуемым румынскими СМИ, летательный аппарат является российским беспилотником "Орлан-10". Он используется для сбора разведывательных данных и определения целей.
Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года.
Пресс-секретарь местной полиции заявил, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это что-то военный дрон или связанный с войной аппарат.
Однако, согласно изображениям, публикуемым румынскими СМИ, летательный аппарат является российским беспилотником "Орлан-10". Он используется для сбора разведывательных данных и определения целей.
Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года.
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