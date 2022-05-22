В Рубежном "дикие орки" выловили из пруда и съели декоративных карпов

Нет предела "дикости" солдат армии РФ, пришедших на нашу землю из российской дремучей глубинки. Вот очередной пример тому. В Луганской области, в городе Рубежное, близ Северодонецка, солдаты российской армии из Бурятии выловили декоративных японских карпов из пруда и съели. Об этом в субботу, 21 мая, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Украина 24.

Он отметил, один из местных предпринимателей разводил этих красивых рыб в одном из частных прудов. Однако, оккупанты решили, что ее можно съесть.

"Весь мир уже знает, что эта "доблестная" армия приехала убивать ради унитазов и стиральных машин", - подчеркнул Гайдай. Он же отметил, что и в этом случае, российские солдаты действовали, как варвары.

Чиновник добавил, что сейчас у российских солдат нет ни одной военной доктрины.