В Ровно 14 ноября, в результате ДТП автомобиль разорвало на две части: водитель не справился с управлением и врезался в столб

В городе Ровно, 14 ноября, произошло ДТП. Автомобиль Plymouth Acclaim въехал в электроопору. В результате нарушения правил дорожного движения пострадавших транспортного средства госпитализировали. Ими оказались двое мужчин – 30 и 23 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации в Ровенской области.

При въезде в Ровно по улице Млиновской произошла авария. На месте ДТП работали полиция районного управления города Ровно, патруль, медицинский персонал экстренной скорой помощи и спасатели ГСЧС.

Полиция предварительно установила, что водитель автотранспорта Plymouth Acclaim ехал из села Обаров в город с превышением скорости. Мужчина 30-лет не смог справиться с управлением и столкнулся с препятствием. Машину на большой скорости от удара в электроопору разорвало: ее капот вместе с мотором отскочил от столба и загорелся.

Спасатели ГУ ГСЧС потушили огонь и провели деблокацию людей из транспортного средства, и передали их медицинским работникам.