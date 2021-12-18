В Ровно 14 ноября, в результате ДТП автомобиль разорвало на две части: водитель не справился с управлением и врезался в столб

В городе Ровно, 14 ноября, произошло ДТП. Автомобиль Plymouth Acclaim въехал в электроопору. В результате нарушения правил дорожного движения пострадавших транспортного средства госпитализировали. Ими оказались двое мужчин – 30 и 23 лет.
Об этом сообщает отдел коммуникации в Ровенской области.
При въезде в Ровно по улице Млиновской произошла авария. На месте ДТП работали полиция районного управления города Ровно, патруль, медицинский персонал экстренной скорой помощи и спасатели ГСЧС.
Полиция предварительно установила, что водитель автотранспорта Plymouth Acclaim ехал из села Обаров в город с превышением скорости. Мужчина 30-лет не смог справиться с управлением и столкнулся с препятствием. Машину на большой скорости от удара в электроопору разорвало: ее капот вместе с мотором отскочил от столба и загорелся.
Спасатели ГУ ГСЧС потушили огонь и провели деблокацию людей из транспортного средства, и передали их медицинским работникам.
На месте аварии медперсонал установил, что водитель легковушки в результате дорожного происшествия получил политравму, диагноз второго пассажира, 23 лет, — политравма и перелом бедра со смещением.
Обоих пострадавших экстренная помощь доставила в больницу.
Сейчас полиция ведет расследование и выясняет все причины и обстоятельства аварии. Предварительно работники правоохранительных органов установили, что водитель вел машину в алкогольном опьянении, — это могло повлечь за собой дорожное происшествие. Все результаты будут известны только после проведённой экспертизы.
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