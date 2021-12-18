В Ровно 14 ноября, в результате ДТП автомобиль разорвало на две части: водитель не справился с управлением и врезался в столб

08:25 15 Ноябрь Киев, Украина

В городе Ровно, 14 ноября, произошло ДТП. Автомобиль Plymouth Acclaim въехал в электроопору. В результате нарушения правил дорожного движения пострадавших транспортного средства госпитализировали.  Ими оказались двое мужчин – 30 и 23 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации в Ровенской области.

При въезде в Ровно по улице Млиновской произошла авария. На месте ДТП работали полиция районного управления города Ровно, патруль, медицинский персонал экстренной скорой помощи и спасатели ГСЧС.

Полиция предварительно установила, что водитель автотранспорта Plymouth Acclaim ехал из села Обаров в город с превышением скорости. Мужчина 30-лет не смог справиться с управлением и столкнулся с препятствием. Машину на большой скорости от удара в электроопору разорвало: ее капот вместе с мотором отскочил от столба и загорелся.

Спасатели ГУ ГСЧС потушили огонь и провели деблокацию людей из транспортного средства, и передали их медицинским работникам.

Фото: В Ровно автомобиль на большой скорости от удара в столб разорвало на две части

На месте аварии медперсонал установил, что водитель легковушки в результате дорожного происшествия получил политравму, диагноз второго пассажира, 23 лет, — политравма и перелом бедра со смещением.

Обоих пострадавших экстренная помощь доставила в больницу.

Сейчас полиция ведет расследование и выясняет все причины и обстоятельства аварии. Предварительно работники правоохранительных органов установили, что водитель вел машину в алкогольном опьянении, — это могло повлечь за собой дорожное происшествие. Все результаты будут известны только после проведённой экспертизы.