В Ровненской области 16 ноября произошли два смертельных ДТП

09:28 17 Ноябрь Киев, Украина

В Ровненской области вечером, 16 ноября, произошли две смертельные аварии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ровненской области.

Смертельное столкновение двух транспортных средств в Дубенском районе произошло во вторник вечером, 16 ноября.

Так, 16 ноября, в 17:20 полиция Дубенского РПП получила сообщение, что на автодороге в Дубенском районе в районе сел Великой Городницы и Завалья произошло ДТП.

На месте аварии полиция предварительно установила, что на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и Audi.

По причине столкновения 65-летний водитель Audi, житель Луцка, получил травм несовместимые с жизнью, и сотрудники экстренной помощи констатировали смерть.

Водитель Opel 22-лет, житель села Подбрусень получил медицинскую помощь.

Второе смертельное происшествие на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» недалеко от села Тихое повлекло за собой смерть двух пешеходов, которые переходили дорогу нерегулируемому переходу.

Полиция районного отделения города Костополь получила сообщение в 18:45. На месте ДТП установлено, что водитель автомобиля Renault и водитель встречного транспортного средства Chevrolet допустили наезд на женщину и мужчину. Оба пешехода от полученных травм скончались на месте.

Сейчас полицией устанавливаются причины и обстоятельства.