В Ровенской области столкнулись бензовоз, автобус и легковушка: погибли 27 человек

07:49 04 мая Киев, Украина





3 мая на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области вблизи села Сытное Дубенского района произошло ужасное ДТП - столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, после ДТП начался пожар.

ДТП стало самой масштабной дорожной трагедией страны за последнее десятилетие.

В салоне маршрутного автобуса, по предварительной информации, сообщением «Харьков-Згожелец» (Польша), находились 35 пассажиров, 11 из них доставлены в медицинские учреждения Радивилова и Дубна. Два водителя погибли. Не выжил в аварии и водитель автомобиля «Mercedes Vito», который, по предварительным данным, стал выновником аварии. Водитель бензовоза в больнице.

Ранее сообщалось о 17 погибших, однако на сегодняшний день, по информации советникп главы МВД Антона Геращенка, количество жертв ДТП увеличилось до 27 человек.