В Ровенской области разоблачили пограничника, который передавал данные российским военным

В Ровенской области сообщили о подозрении в государственной измене работнику пограничного отряда, который передавал россии разведданные об украинских военнослужащих.
Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.
Следствие установило, что мужчину завербовали, когда он работал в группе комплектования пограничного отряда ГНС Украины. Пограничник сотрудничал с офицером запаса Вооруженных Сил россии.
В Управлении СБУ в Ровенской области отметили, что мужчина еще до начала полномасштабного российского вторжения "инициативно установил связь с представителями вооруженных сил страны оккупантов, которым помогал в проведении подрывной деятельности против Украины".
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, что в марте президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий усиление ответственности за государственную измену. Теперь в Украине максимальное наказание за государственную измену – пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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