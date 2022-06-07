В Ровенской области разоблачили пограничника, который передавал данные российским военным

15:58 07 июня Киев, Украина

В Ровенской области сообщили о подозрении в государственной измене работнику пограничного отряда, который передавал россии разведданные об украинских военнослужащих.



Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.



Следствие установило, что мужчину завербовали, когда он работал в группе комплектования пограничного отряда ГНС Украины. Пограничник сотрудничал с офицером запаса Вооруженных Сил россии.

“В частности, он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд. Кроме того, в 2020-2021 годах пограничник передавал другому эксвоенному государству-оккупанту информацию о высокопоставленных офицерах Национальной гвардии Украины. По данным следствия – для их дальнейшей ликвидации” , – говорится в сообщении.

В Управлении СБУ в Ровенской области отметили, что мужчина еще до начала полномасштабного российского вторжения "инициативно установил связь с представителями вооруженных сил страны оккупантов, которым помогал в проведении подрывной деятельности против Украины".

“С этой целью он скопировал служебную информацию одной из военных структур Украины и предоставил удаленный доступ к ней российским агрессорам. Во время проведения обысков контрразведчики изъяли боеприпасы, мобильный телефон, ноутбук и бумажные носители информации”, – сообщает Управление СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Напомним, что в марте президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий усиление ответственности за государственную измену. Теперь в Украине максимальное наказание за государственную измену – пожизненное заключение с конфискацией имущества.





