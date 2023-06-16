В Ростове началось судилище над 22 пленными «азовцами»

11:22 15 июня Киев, Украина

В Ростове начался суд над 22 пленными «азовцами» . Они защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года. Страна-агрессор цинично обвиняет украинских защитников в так называемой "причастности к террористической организации" и "участии в акциях по свержению власти в "днр".

В случае признания их виновными "азовцам" грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

Об э том сообщает АР.

Из 24 человек, которым были предъявлены обвинения, двоих обменяли на российских военнопленных. Из оставшихся 22 обвиняемых, представших перед судом, восемь — женщины, которые, по сообщениям, работали поварами в батальоне "Азов".

Как известно, в августе прошлого года высший суд россии признал полк "Азов" – бывший добровольческий батальон, официально интегрированный в украинскую армию, "террористической" организацией. Постановление верховного суда россии предусматривает длительные сроки тюремного заключения для членов "Азова", которых российские власти обвиняют в "укрывательстве неонацистской идеологии и идеологии сторонников превосходства белой расы".