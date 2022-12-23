В Ростове-на-Дону арестовали украинца и россиянина по подозрению в госизмене

17:20 23 декабря Киев, Украина

Суд в Ростове-на-Дону на два месяца взял под арест гражданина россии и гражданина Украины по подозрению в шпионаже и госизмене. Об этом в 23 декабря сообщило Управление ФСБ по Ростовской области.

Как утверждает следствие, россиянин Евгений Никифоров намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Украинец Владислав Понамарев передавал координаты расположения подразделений ВС россии.
 
"Они арестованы Ленинским районным судом на два месяца каждый", - уточнили в спецслужбе.

Отмечается, что при задержании Никифорова якобы были изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм "горка Таслан", мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
 
"Одновременно в Ростовской области выявлен гражданин рф и Украины Понамарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО Хаймарс", - подчеркнули в УФСБ.