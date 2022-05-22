В Россию запрещен въезд для пяти умерших американцев

06:31 22 мая Киев, Украина

Москва очень "последовательна" в своих санкциях против США: въезд в страну запрещен даже для тех, кто уже умер. В санкционный "черный список" Россия включила по меньшей мере пять умерших граждан США, для которых действует запрет на въезд в Россию. Об этом свидетельствует список, обнародованный в субботу, 21 мая, МИД РФ.

Примечательно, что российское правительство знает об их смерти, но считает необходимым сохранить санкционный режим. Среди 963 подсанкционных американцев возле 5 человек стоит отметка "скончался".

МИД РФ в официальном объяснении отмечает, что в отношении них действует "запрет въезда (в Россию) на постоянной основе"

Так, въезд запрещен экс-сенатору Джону Маккейну (умер в 2018 году), экс-конгрессвумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшему первому заместителю директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судье Стивену О'Нилу, бывшему военнослужащему США.

Ранее сообщалось, что РФ запретила въезд в страну Джо Байдену и его сыну. Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США.