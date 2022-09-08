В российском Белгороде взорвалась электрическая подстанция

Ночью 8 сентября в Белгороде взорвалась электрическая подстанция, в результате местные жители остались без света, а также перебои с водоснабжением.
Об этом сообщают в российских Telegram-каналах.
Также в сети появились яркие кадры взрыва. Об отсутствии электроснабжения сообщают не только в самом Белгороде, но и в области.
По сообщениям очевидцев, загорелась подстанция на Князя Трубетского. Люди проснулись из-за сильных вспышек в небе. Говорят, что горело около минуты. Потом пламя уменьшилось, приехали пожарные.
Между тем, в местном облэнерго сообщают об аварийном отключении. Уверяют, что к утру свет у белгородцев появится.
Также в сети появились яркие кадры взрыва. Об отсутствии электроснабжения сообщают не только в самом Белгороде, но и в области.
По сообщениям очевидцев, загорелась подстанция на Князя Трубетского. Люди проснулись из-за сильных вспышек в небе. Говорят, что горело около минуты. Потом пламя уменьшилось, приехали пожарные.
Между тем, в местном облэнерго сообщают об аварийном отключении. Уверяют, что к утру свет у белгородцев появится.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии