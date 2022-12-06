В российском белгороде продлен режим желтого уровня террористической опасности
18:46 06 декабря Киев, Украина
В белгородской
области продлевается действие желтого уровня террористической опасности.
Об этом сообщил губернатор белгородской области рф Вячеслав Гладков.
"До 21 декабря на территории белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о продлении "высокого уровня террористической опасности" в Крыму.
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