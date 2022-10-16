В российском Белгороде на жилой дом упал "неопознанный объект"

18:24 13 октября Киев, Украина

В результате работы ПВО в Белгороде рф на многоэтажный жилой дом упал "неопознанный объект".

Об этом 13 октября сообщил мэр города Антон Иванов в Telegram.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Губкина. На данный момент информации о пострадавших нет. Жителей дома расселят в гостинице. На месте работают оперативные службы.

В соцсетях появились фото и видео поврежденной многоэтажки.

По информации Telegram-канала BAZA, часть снаряда или ракеты, упала на спортивную площадку лицея №32 в Белгороде.

Еще один снаряд попал в частный дом в поселке Таврово Белгородской области. На месте возник пожар.
 