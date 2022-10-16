В российском Белгороде на жилой дом упал "неопознанный объект"

В результате работы ПВО в Белгороде рф на многоэтажный жилой дом упал "неопознанный объект".
Об этом 13 октября сообщил мэр города Антон Иванов в Telegram.
Он уточнил, что инцидент произошел на улице Губкина. На данный момент информации о пострадавших нет. Жителей дома расселят в гостинице. На месте работают оперативные службы.
В соцсетях появились фото и видео поврежденной многоэтажки.
По информации Telegram-канала BAZA, часть снаряда или ракеты, упала на спортивную площадку лицея №32 в Белгороде.
Еще один снаряд попал в частный дом в поселке Таврово Белгородской области. На месте возник пожар.
Он уточнил, что инцидент произошел на улице Губкина. На данный момент информации о пострадавших нет. Жителей дома расселят в гостинице. На месте работают оперативные службы.
В соцсетях появились фото и видео поврежденной многоэтажки.
По информации Telegram-канала BAZA, часть снаряда или ракеты, упала на спортивную площадку лицея №32 в Белгороде.
Еще один снаряд попал в частный дом в поселке Таврово Белгородской области. На месте возник пожар.
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