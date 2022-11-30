В российской Перми начался пожар на ТЭЦ

12:32 30 ноября Киев, Украина

Утром 30 ноября произошел пожар на одной из самой большой ТЭЦ в российском городе Пермь.

Об этом сообщили росСми.

В местных пабликах постят видео пожара. Над городом видны огромные клубы дыма.

К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек. Сообщается, что есть угроза перехода огня на другие здания.
 
 