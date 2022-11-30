В российской Перми начался пожар на ТЭЦ

Утром 30 ноября произошел пожар на одной из самой большой ТЭЦ в российском городе Пермь.
Об этом сообщили росСми.
В местных пабликах постят видео пожара. Над городом видны огромные клубы дыма.
К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек. Сообщается, что есть угроза перехода огня на другие здания.
Об этом сообщили росСми.
В местных пабликах постят видео пожара. Над городом видны огромные клубы дыма.
К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек. Сообщается, что есть угроза перехода огня на другие здания.
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