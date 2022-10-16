В Курской области в результате взрыва повреждена подстанция

19:58 13 октября Киев, Украина

13 октября российские СМИ сообщили о взрывах на подстанции в поселке Попово-Лежачи Курской области рф.



Сообщается, что на подстанцию якобы было не менее 15 "прилетов".



Губернатор области Роман Старовойт заявил, что подстанция серьезно повреждена после обстрела, якобы со стороны Украины, обесточены два населенных пункта.