В брянской области сработала ПВО

09:09 03 февраля Киев, Украина

Граждане брянской области россии утром в пятницу писали в соцсети о взрывах в Стародубском округе.

Об этом говорится в заявлении губернатора брянской области Александра Богомаза на его Telegram-канале.

Российский чиновник поспешил заверить, что все взрывы, которые слышались в регионе, связаны якобы "с работой российских сил ПВО".
 
"Сегодня в 5 утра зафиксирован ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - утверждает он.