В брянской области сработала ПВО

Граждане брянской области россии утром в пятницу писали в соцсети о взрывах в Стародубском округе.
Об этом говорится в заявлении губернатора брянской области Александра Богомаза на его Telegram-канале.
Российский чиновник поспешил заверить, что все взрывы, которые слышались в регионе, связаны якобы "с работой российских сил ПВО".
Об этом говорится в заявлении губернатора брянской области Александра Богомаза на его Telegram-канале.
Российский чиновник поспешил заверить, что все взрывы, которые слышались в регионе, связаны якобы "с работой российских сил ПВО".
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