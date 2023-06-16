В россии заявляют о "прилете" взрывчатки в здание ФСБ в белгороде

09:30 23 мая Киев, Украина

Российские СМИ сообщают о якобы "прилете" взрывчатки в здание ФСБ в белгороде.

Несколько источников, включая провластный Telegram-канал "Рыбарь" и издание "Readovka", подтверждают информацию о взрыве.

Однако, официальные власти пока не прокомментировали произошедшее.

Введенный режим контртеррористической операции в регионе создает ограничения на публикации без ссылки на официальные источники.