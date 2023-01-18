В россии застрелили военного за бегство с войны

Российские силовики застрелили солдата Дмитрия Перова, который сбежал с войны в Украине вместе с оружием.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
Российские телеграмм-каналы пишут, что военный сопротивлялся.
После убийства силовики рф не смогли сразу подойти к погибшему и вызвали на место саперов.
Сообщалось, якобы Перов "самовольно покинул расположение" воинской части в зоне проведения так называемой "специальной военной операции".
РосСМИ также сообщали, что у Перова может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат.
17 января его видели у матери в Воронеже. Парень попал на камеры видеонаблюдения на одной из автобусных остановок, когда он садился в маршрутное такси.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
Российские телеграмм-каналы пишут, что военный сопротивлялся.
После убийства силовики рф не смогли сразу подойти к погибшему и вызвали на место саперов.
Сообщалось, якобы Перов "самовольно покинул расположение" воинской части в зоне проведения так называемой "специальной военной операции".
РосСМИ также сообщали, что у Перова может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат.
17 января его видели у матери в Воронеже. Парень попал на камеры видеонаблюдения на одной из автобусных остановок, когда он садился в маршрутное такси.
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