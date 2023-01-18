В россии застрелили военного за бегство с войны

16:52 18 января Киев, Украина

Российские силовики застрелили солдата Дмитрия Перова, который сбежал с войны в Украине вместе с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Российские телеграмм-каналы пишут, что военный сопротивлялся.

После убийства силовики рф не смогли сразу подойти к погибшему и вызвали на место саперов.

Сообщалось, якобы Перов "самовольно покинул расположение" воинской части в зоне проведения так называемой "специальной военной операции".

РосСМИ также сообщали, что у Перова может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

17 января его видели у матери в Воронеже. Парень попал на камеры видеонаблюдения на одной из автобусных остановок, когда он садился в маршрутное такси.