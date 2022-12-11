В россии загорелся комбинат, изготавливавший шины для военной техники

На Алтайском шинном комбинате в российском Барнауле произошел большой пожар. Отмечается, что комбинат изготавливал шины для авиа- и военной техники.
Об этом сообщает Прокуратура Алтайского края.
Пожар начался около 5 утра. В 10 местные пожарные заявили, что локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Тушение осложнено низкой температурой и сильным задымлением.
В ликвидации пожара приняли участие 110 человек и 33 единицы техники.
Во время пожара из здания комбината спасли трех человек, они не пострадали. О погибших не сообщается.
Местная прокуратура уже проводит проверку и пытается установить причины пожара.
Об этом сообщает Прокуратура Алтайского края.
Пожар начался около 5 утра. В 10 местные пожарные заявили, что локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Тушение осложнено низкой температурой и сильным задымлением.
В ликвидации пожара приняли участие 110 человек и 33 единицы техники.
Во время пожара из здания комбината спасли трех человек, они не пострадали. О погибших не сообщается.
Местная прокуратура уже проводит проверку и пытается установить причины пожара.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии