В россии загорелся комбинат, изготавливавший шины для военной техники

15:40 09 декабря Киев, Украина

На Алтайском шинном комбинате в российском Барнауле произошел большой пожар. Отмечается, что комбинат изготавливал шины для авиа- и военной техники.

Об этом сообщает Прокуратура Алтайского края.

Пожар начался около 5 утра. В 10 местные пожарные заявили, что локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Тушение осложнено низкой температурой и сильным задымлением.

В ликвидации пожара приняли участие 110 человек и 33 единицы техники.

Во время пожара из здания комбината спасли трех человек, они не пострадали. О погибших не сообщается.

Местная прокуратура уже проводит проверку и пытается установить причины пожара.