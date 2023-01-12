В россии военного приговорили к 5 годам тюрьмы за отказ воевать в Украине

Суд в российской Уфе приговорил 24-летнего военногослужащего к пяти годам лишения свободы за отказ воевать в Украине.
Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в Telegram.
Согласно материалам суда, 24-летнему ефрейтору Марселю Кандарову инкриминировали уклонение от прохождения военной службы продолжительностью свыше 1 месяца в период мобилизации.
Сообщается, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в войне против Украины, не явился к месту службы.
В сентябре 2022 года его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
Суд признал Кандарова виновным в уклонении от прохождения военной службы. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в Telegram.
Согласно материалам суда, 24-летнему ефрейтору Марселю Кандарову инкриминировали уклонение от прохождения военной службы продолжительностью свыше 1 месяца в период мобилизации.
Сообщается, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в войне против Украины, не явился к месту службы.
В сентябре 2022 года его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
Суд признал Кандарова виновным в уклонении от прохождения военной службы. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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