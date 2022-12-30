В россии снова упала ракета - СМИ

В Руднянском районе Волгоградской области рф упали обломки, похожие на российскую крылатую ракету, это уже второй случай падения за последний месяц.
Об этом сообщают росСМИ.
Об этом сообщают росСМИ.
Сообщается, что на месте происшествия уже находятся экстренные службы, которые окружили обломки.
Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Они поступили на вооружение вооруженных сил россии в 2012 году, а впервые их применили в Сирии против ИГИЛ в 2015 году.
Похожие обломки совсем недавно падали в Еланском и Руднянском районах Волгоградской области. Позже чиновники официально признали, принадлежность обломков российским военным.
Местные власти утверждают, что падение обломков не причинило вреда инфраструктуре, никто не пострадал.
Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Они поступили на вооружение вооруженных сил россии в 2012 году, а впервые их применили в Сирии против ИГИЛ в 2015 году.
Похожие обломки совсем недавно падали в Еланском и Руднянском районах Волгоградской области. Позже чиновники официально признали, принадлежность обломков российским военным.
Местные власти утверждают, что падение обломков не причинило вреда инфраструктуре, никто не пострадал.
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