В россии снова упала ракета - СМИ

13:06 30 декабря Киев, Украина

В Руднянском районе Волгоградской области рф упали обломки, похожие на российскую крылатую ракету, это уже второй случай падения за последний месяц.



Об этом сообщают росСМИ.

"Неопознанные летающие, предположительно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села",- говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия уже находятся экстренные службы, которые окружили обломки.



Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Они поступили на вооружение вооруженных сил россии в 2012 году, а впервые их применили в Сирии против ИГИЛ в 2015 году.



Похожие обломки совсем недавно падали в Еланском и Руднянском районах Волгоградской области. Позже чиновники официально признали, принадлежность обломков российским военным.



Местные власти утверждают, что падение обломков не причинило вреда инфраструктуре, никто не пострадал.