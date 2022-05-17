В России сгорел частный дом престарелых, погибли 11 человек

10:34 15 декабря Киев, Украина

В частном пансионате для людей пожилого возраста, в Республике Башкирия в России, произошел пожар в результате которого погибли 11 постояльцев.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 00:53 по Москве поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших", – сказали в ведомстве.

На момент прибытия пожарных, одноэтажное здание полностью охватило пламя. Из пансионата самостоятельно эвакуировались четыре человека. В 04:00 мск (03:00 по Киеву – прим. ред.) пожар потушили. Площадь возгорания составила 72 кв. м.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь", – добавили в МЧС.

По предварительным данным, никто из персонала пансионата не погиб. Одна из сотрудниц "Дома престарелых" успела вывести троих пожилых человек, когда сработала пожарная сигнализация. Остальных спасти не успела, а выбраться самостоятельно пожилые люди не смогли.



Дом престарелых был частным – в местном Минсозащиты даже не знали о существовании учреждения. По словам источников, пансионат не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев, только на предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам.



Сообщается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту произошедшего.



В дом владелицы пансионата в Башкирии пришла полиция. Правоохранители изымают документацию.



Местные говорят, что дочь Расимы Махияновой (так зовут владелицу) дежурила этой ночью в доме престарелых, и именно она помогла спастись трем постояльцам.