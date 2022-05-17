В России сгорел частный дом престарелых, погибли 11 человек

В частном пансионате для людей пожилого возраста, в Республике Башкирия в России, произошел пожар в результате которого погибли 11 постояльцев.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
На момент прибытия пожарных, одноэтажное здание полностью охватило пламя. Из пансионата самостоятельно эвакуировались четыре человека. В 04:00 мск (03:00 по Киеву – прим. ред.) пожар потушили. Площадь возгорания составила 72 кв. м.
По предварительным данным, никто из персонала пансионата не погиб. Одна из сотрудниц "Дома престарелых" успела вывести троих пожилых человек, когда сработала пожарная сигнализация. Остальных спасти не успела, а выбраться самостоятельно пожилые люди не смогли.
Дом престарелых был частным – в местном Минсозащиты даже не знали о существовании учреждения. По словам источников, пансионат не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев, только на предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам.
Сообщается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту произошедшего.
В дом владелицы пансионата в Башкирии пришла полиция. Правоохранители изымают документацию.
Местные говорят, что дочь Расимы Махияновой (так зовут владелицу) дежурила этой ночью в доме престарелых, и именно она помогла спастись трем постояльцам.
Дом престарелых был частным – в местном Минсозащиты даже не знали о существовании учреждения. По словам источников, пансионат не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев, только на предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам.
Сообщается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту произошедшего.
В дом владелицы пансионата в Башкирии пришла полиция. Правоохранители изымают документацию.
Местные говорят, что дочь Расимы Махияновой (так зовут владелицу) дежурила этой ночью в доме престарелых, и именно она помогла спастись трем постояльцам.
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