В россии рекламируют усыновление украинских детей в российские семьи - ISW

10:51 17 ноября Киев, Украина





Отмечается, что 9 ноября известные российские военные блогеры начали распространять многосерийный документальный сериал о нескольких украинских детях с Донбасса, усыновленных в российские семьи.



В нем утверждается, что только в 2022 году российские власти "эвакуировали" из украинского региона более 150 тысяч детей В рф блогеры продвигают насильственное усыновление украинских детей в российские семьи. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 16 ноября.Отмечается, что 9 ноября известные российские военные блогеры начали распространять многосерийный документальный сериал о нескольких украинских детях с Донбасса, усыновленных в российские семьи.В нем утверждается, что только в 2022 году российские власти "эвакуировали" из украинского региона более 150 тысяч детей

"Неясно, как именно российские источники подсчитывают эту цифру, но украинские официальные лица ранее оценивали это число в 6-8 тысяч человек", - указали аналитики.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудничает с Уполномоченным рф по правам ребенка Марией Львовой-Беловой по привлечению "трудных подростков" из различных регионов россии и оккупированных Донецкой и Луганской областей в республику для проведения "профилактической работы" и "военно-патриотического воспитания".



В ISW напомнили, что Львова-Белова постоянно выступала за депортацию и усыновление украинских детей и сама усыновила ребенка из Мариуполя.