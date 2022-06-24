В россии разбился военный самолет Ил-76: трое погибших

10:21 24 июня Киев, Украина

В россии, под городом Рязань, потерпел крушение военный самолет Ил-76. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Отмечается, что самолет упал в поле, при ударе об землю он загорелся. На борту находились девять человек. Все выжившие - госпитализированы.



О причинах крушения не сообщается.



Ранее, 21 июня в Ростовской области рф потерпел крушение российский военный самолет. По предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25.



За несколько дней до этого самолет-штурмовик Су-25 разбился в Корочанском районе Белгородской области. Пилот успел катапультироваться.