В россии разбился военный самолет Ил-76: трое погибших

В россии, под городом Рязань, потерпел крушение военный самолет Ил-76. В результате аварии погибли три человека.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что самолет упал в поле, при ударе об землю он загорелся. На борту находились девять человек. Все выжившие - госпитализированы.
О причинах крушения не сообщается.
Ранее, 21 июня в Ростовской области рф потерпел крушение российский военный самолет. По предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25.
За несколько дней до этого самолет-штурмовик Су-25 разбился в Корочанском районе Белгородской области. Пилот успел катапультироваться.
Отмечается, что самолет упал в поле, при ударе об землю он загорелся. На борту находились девять человек. Все выжившие - госпитализированы.
О причинах крушения не сообщается.
Ранее, 21 июня в Ростовской области рф потерпел крушение российский военный самолет. По предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25.
За несколько дней до этого самолет-штурмовик Су-25 разбился в Корочанском районе Белгородской области. Пилот успел катапультироваться.
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