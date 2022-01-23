В России пятиклассников «захватили» в заложники. Одному из детей стало плохо с сердцем.

21:02 08 Сентябрь Киев, Украина

В городе Ишиме Тюменской области решили провести спецурок ОБЖ, по борьбе с терроризмом. Пятиклассников захватили в заложники, не предупредив ни детей, ни их родителей.

Одному из учеников стало плохо с сердцем. Об этом сообщает один из Telegram-каналов. Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

«Отличились чрезмерно-инициативные учителя школы №2 в городке Ишим. Свои учения они приурочили к очередной годовщине бесланской трагедии. Во время урока ОБЖ в 5А в класс ворвались люди в военной форме и разыграли сценку «всем сидеть на местах, это захват заложников», - говорится в сообщении.

Жертвами обучающего процесса стали ученики из военно-патриотического класса, местные юнармейцы. Одному из детей, у которого были врождённые проблемы с сердцем, стало плохо, его пришлось забрать домой, позже ему пришлось вызвать скорую помощь.