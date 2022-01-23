В России пятиклассников «захватили» в заложники. Одному из детей стало плохо с сердцем.

В городе Ишиме Тюменской области решили провести спецурок ОБЖ, по борьбе с терроризмом. Пятиклассников захватили в заложники, не предупредив ни детей, ни их родителей.
Одному из учеников стало плохо с сердцем.
Жертвами обучающего процесса стали ученики из военно-патриотического класса, местные юнармейцы. Одному из детей, у которого были врождённые проблемы с сердцем, стало плохо, его пришлось забрать домой, позже ему пришлось вызвать скорую помощь.
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