В России мобилизуют на войну с Украиной должников, преступников и алиментщиков - разведка

15:43 22 марта Киев, Украина

В России начали мобилизовать на войну с Украиной преступников, в том числе тех, кто не платит алименты, а также тех, кто не может выплатить кредиты.



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.



Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массовый отказ от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые испытывают проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей, уточнили в сообщении. Число таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций.



Соответственно, должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения стали распространяться на территории республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе. Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине», – говорится в информации разведки.