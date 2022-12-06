В россии хотят заочно арестовать Верещук и Джапарову

ФСБ просит российский суд заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову "за нарушение территориальной целостности рф".
Об этом сообщает российское информагентство "ТАСС".
Также стало известно, что ФСБ россии объявила Верещук и Джапарову в международный розыск по делу о нарушении территориальной целостности рф.
Также стало известно, что ФСБ россии объявила Верещук и Джапарову в международный розыск по делу о нарушении территориальной целостности рф.
Джапарова сказала, что не знала о такой инициативе спецслужб рф.
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