В россии хотят заочно арестовать Верещук и Джапарову

Об этом сообщает российское информагентство "ТАСС".



Также стало известно, что ФСБ россии объявила Верещук и Джапарову в международный розыск по делу о нарушении территориальной целостности рф.

"Я это оцениваю как лучшее поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины. Это очередной акт, доказывающий, что российская федерация дискредитировала себя в очередной раз. Она кого-то обвиняет, хотя это она нарушает международное право каждый день, совершая военные преступления, преступления против человечества... И реакция МИД будет вскоре”, — сказала Джапарова.