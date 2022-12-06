В россии хотят заочно арестовать Верещук и Джапарову

11:37 06 декабря Киев, Украина

ФСБ просит российский суд заочно арестовать вице-премьера Украины Ирину Верещук и заместителя главы МИД Украины Эмине Джапарову "за нарушение территориальной целостности рф".
 
Об этом сообщает российское информагентство "ТАСС".

Также стало известно, что ФСБ россии объявила Верещук и Джапарову в международный розыск по делу о нарушении территориальной целостности рф.
 
Джапарова сказала, что не знала о такой инициативе спецслужб рф.
"Я это оцениваю как лучшее поздравление с Днем Вооруженных Сил Украины. Это очередной акт, доказывающий, что российская федерация дискредитировала себя в очередной раз. Она кого-то обвиняет, хотя это она нарушает международное право каждый день, совершая военные преступления, преступления против человечества... И реакция МИД будет вскоре”, — сказала Джапарова.