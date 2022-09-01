В россии был взорван автомобиль "консультанта" путина по пропаганде

09:05 21 августа Киев, Украина

В Подмосковье, в районе поселка Большие Вяземы, вечером в субботу, 20 августа, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавший российскому пропагандисту Александру Дугину. Водитель погибла, сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, за рулем джипа, который взорвался во время движения, ехала дочь Дугина - Дарья. В машине она была одна.

При этом тело водителя Land Cruiser невозможно идентифицировать на месте - оно полностью сгорело. Предварительно установлено, что это женщина.

Как сообщается, Дугина возвращалась с фестиваля, и вместе с ней должен был ехать отец. Однако тот в последний момент сел в другой автомобиль.

Отметим, Александра Дугина называют "консультантом" российского президента владимира путина по пропаганде. Его дочь недавно была внесена в санкционные списки Великобритании, поскольку способствовала отцу в распространении идеологии "русского мира".

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