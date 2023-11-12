В росии все чаще случаются крушения грузовых поездов из-за подрывов ж/д путей

Все чаще из россии приходят сообщения о крушении грузовых поездов. При этом причиной крушения называется либо подрыв железнодорожного полотна, либо просто «вмешательство посторонних лиц».

Так, вчера, 11 ноября на железнодорожном перегоне Рыбное-Блок пост в Рязанской области «в результате вмешательства посторонних лиц» произошёл сход 19 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет», - заявили в МЖД.

Телеграм-канал Mash пишет, что перед сходом был слышен взрыв, повреждено ж/д полотно. Семь из потерпевших крушение вагонов были с минеральными удобрениями внутри. О «хлопке» на железной дороге сообщает также телеграмм-канал «112».

В МЖД добавили, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.

Напомним, что в июне с рельсов сошли 15 железнодорожных вагонов в Алексеевском округе Белгородской области. в ночь на 11 июня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших среди работников РЖД и жителей нет.

В начале мая в Брянской области из-за подрыва железной дороги сошел с рельсов локомотив с нефтепродуктами, сработало неустановленное взрывное устройство.

18 мая в Симферопольском районе аннексированного Крыма сошли с рельсов вагоны с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Позднее глава крымского парламента Владимир Константинов уточнил, что причиной стал подрыв железнодорожного полотна.

В тот же день стало известно о диверсии на железнодорожных путях в Казани. Как утверждается, неизвестные подожгли сразу четыре релейных шкафа. Из-за ЧП пришлось задержать пять грузовых составов.