В Ровенской области перевернулся автобус с сорока пассажирами

09:12 17 июля Киев, Украина

В Ривненской области перевернулся автобус с сорока пассажирами, почти половина из них получили травмы и были госпитализированы. Авария произошла сегодня рано утром, автобус двигался в направлении "Киев - Вроцлав".



Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17 июля в 03 час. 45 мин. вблизи города Радивилов Дубенского района на автодороге, водитель рейсового автобуса сообщением "Киев - Вроцлав" (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", - сказано в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.